Эксперт: Зеленский продолжил маргинализацию русского языка на Украине

В соседнем государстве все меньше будут обучать на русском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский последовал примеру прибалтийских стран по маргинализации русского языка. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Речь идет о законопроекте, касающегося полного общего среднего образования, который приняла Верховная Рада Украины. Согласно нему, занятия на языках нацменьшинств, имеющих официальный статус в странах Евросоюза, можно будет вести в размере 40-80% в зависимости от степени обучения. Русский язык попал в категорию 20%.

"Миллионам русскоязычных граждан Украины это вряд ли понравится, но перемены в языковой политике невозможны без появления политической силы, которая не на словах, а на деле будет отстаивать их интересы" — отметили эксперты.

Фото: Владимир Зеленский / Instagram