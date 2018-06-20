Эксперт: За считанные месяцы число неимущих в РФ сократилось очень значительно

С 1 апреля 2019 года размер социальных пенсий увеличился на 2%.

Первоапрельское повышение социальных пенсий уменьшит количество людей проживающий за чертов бедности. Об этом эксперт по пенсионной системе Константин Ордов рассказал ФБА "Экономика сегодня".

Специалист отметил, что с 1 апреля 2019 года размер социальных пенсий увеличился на 2%. Выплаты по старости теперь составляют 9 266 рублей в месяц, а детям-инвалидам и инвалидам детства I группы будут платить 13674 рубля и 13812 рублей соответственно .

Как известно, последние инициативы президента Владимира Путина в значительной части направлены на улучшение социального положения в России, и здесь довольно показательны уже имеющиеся цифры. Итоги 2018 года показали, что число бедных в стране снизилось до 15 млн человек, тогда как в середине года их число переваливало за 20 млн. И это позитивный показатель – за считанные месяцы число неимущих в РФ сократилось очень значительно.

- рассказал Ордов

Отметим,что на социальную пенсию претендуют категория граждан, которая не участвовала в жизни государства, не платила налоги и пенсионные отчисления.

Есть общечеловеческие ценности и принцип гуманизма, которые не позволяют оставить людей в тяжелом положении без средств к существованию. Получатели на эти деньги явно не будут шиковать, однако они будут обеспечены минимальным набором товаров и услуг для жизни. Любое повышение этих выплат сразу сказывается на общеэкономических показателях государства и сказывается на качестве жизни получателей

- отметил аналитик

О также сообщил, что в ближайшее время на обсуждение выдвинут вопрос новой системы накопительной пенсии, что позволит сформировать новый принцип будущих пенсий россиян.

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