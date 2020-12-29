Эксперт Политеха предположил, когда петербуржцы смогут путешествовать по Европе

Алексей Боровков напомнил, что требования ВОЗ позволяют открыть границы при условии 50 активных больных на 100 тысяч населения.

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков предположил, когда петербуржцы смогут путешествовать по Европе. Эксперт рассказал, что границы до лета, скорее всего, будут закрыты. Интервью со специалистом приводит газета "АиФ-Петербург".

Согласно расчетам, сообщает эксперт, в ближайшее время в городе количество "активных" заболевших коронавирусом будет оставаться высоким. Боровков напомнил, что требования ВОЗ позволяют открыть границы при условии 50 активных больных на 100 тысяч населения. На текущий момент в Петербурге эта цифра в 37,5 раза больше – 1892 больных на 100 тысяч населения.

Ранее эксперт заявлял, что ситуация с распространяемостью коронавируса в новогодние праздники кардинально не изменилась. На данный момент Петербург находится в районе второго пика, где стоит быть особенно осторожными.

Фото: Piter.tv