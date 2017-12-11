Эксперт: Павел Дуров готов пожертвовать российской аудиторией Telegram

На петиционном сайте change.org пользователи разместили призыв Дурову пойти на сотрудничество с властями. Пользователи не желают терять мессенджер. Однако, основатель Telegram планирует стоять на своем.

Заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов дал экспертный комментарий для ФБА "Экономика Сегодня" по поводу сложившейся ситуации между Telegram и Роскомнадзором. Напомним, что недавно ведомство обратилось в суд с требованием к Telegram передать ключи от переписок пользователей.

В своем сообщении Александр Баранов обращает внимание на несколько аспектов этого вопроса – технический, юридический и моральный. Технический момент заключается в изменении регламента работы мессенджера для удовлетворения требований властей – создания дополнительных серверов, открытия доступа в систему представителям спецслужб и так далее.

"Судя по тому, что все другие компании нашли возможность это сделать и спокойно работают в России, этот аспект не самый важный. Значит, моральный и юридический доводы для Дурова вошли в противоречие." – отмечает эксперт.

Авторы соответствующей петиции на change.org обращают внимание на требование властей раскрытия переписок нескольких конкретных пользователей, подозреваемых в терроризме, а не всего сообщества Telegram.

"Компромисс абсолютно реален. Бывший коллега Дурова подтвердил, что 100% зашифрованными являются только секретные чаты. Честолюбие Дурова не позволяет ему сесть за стол переговоров даже ради своих российских пользователей." – замечают авторы инициативы.

Юридическая сторона, упомянутая Барановым, заключается в наличии соответствующего российского законодательства, "требования которого должны неукоснительно соблюдаться". Исходя из обращения ведомством в суд, переговоры с Telegram, подкрепленные законодательством РФ, оказались "бесплодными".

Моральный аспект заключается в развивающейся "шумихи" вокруг Telegram, что служит для Дурова хорошим рекламным ходом. Так как компания отказывается предоставлять властям ключи от переписок, следовательно мессенджер подтверждает свою "защищенность" и "конфиденциальность". Роскомнадзор продолжит стоять на своем, Telegram тоже не пойдет на уступок – российские пользователи будут ограничены в доступе к мессенджеру, а иностранные граждане обратят большее внимание на "телегу".

Нужно помнить, что Дуров и Telegram уже давно работают в Великобритании, и к России имеют крайне опосредованное отношение. Вероятно, ставка сделана на то, чтобы пожертвовать российской аудиторией ради зарубежной. Впрочем, специалисты смогут обойти блокировку, если считают Telegram каким-то уникальным и незаменимым средством общения. В качестве средств защиты от терроризма это лишь одна из целого комплекса мер. Организаторы терактов от такой блокировки в РФ не пострадают, зато рядовым исполнителям, этим "энтузиастам от джихада" в РФ отсутствие безопасной связи проблемы, скорее всего, создаст. Обычные же россияне особо не расстроятся от потери Telegram – сейчас существует множество возможностей создать чат на базе крупных соцсетей, вроде "Одноклассники" или "Вконтакте". А если и этого недостаточно, можно подобрать под конкретные потребности любой из российских мессенджеров – благо, их десятки, и проблемы это не составит." – резюмирует в своем сообщении для ФБА "Экономика сегодня" эксперт Александр Баранов.

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