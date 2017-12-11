Эксперт: Павел Дуров готов пожертвовать российской аудиторией Telegram

Заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов дал экспертный комментарий для ФБА "Экономика Сегодня" по поводу сложившейся ситуации между Telegram и Роскомнадзором. Напомним, что недавно ведомство обратилось в суд с требованием к Telegram передать ключи от переписок пользователей.
В своем сообщении Александр Баранов обращает внимание на несколько аспектов этого вопроса – технический, юридический и моральный. Технический момент заключается в изменении регламента работы мессенджера для удовлетворения требований властей – создания дополнительных серверов, открытия доступа в систему представителям спецслужб и так далее.
"Судя по тому, что все другие компании нашли возможность это сделать и спокойно работают в России, этот аспект не самый важный. Значит, моральный и юридический доводы для Дурова вошли в противоречие."
– отмечает эксперт.
Авторы соответствующей петиции на change.org обращают внимание на требование властей раскрытия переписок нескольких конкретных пользователей, подозреваемых в терроризме, а не всего сообщества Telegram.
"Компромисс абсолютно реален. Бывший коллега Дурова подтвердил, что 100% зашифрованными являются только секретные чаты. Честолюбие Дурова не позволяет ему сесть за стол переговоров даже ради своих российских пользователей."
– замечают авторы инициативы.
Юридическая сторона, упомянутая Барановым, заключается в наличии соответствующего российского законодательства, "требования которого должны неукоснительно соблюдаться". Исходя из обращения ведомством в суд, переговоры с Telegram, подкрепленные законодательством РФ, оказались "бесплодными".
Моральный аспект заключается в развивающейся "шумихи" вокруг Telegram, что служит для Дурова хорошим рекламным ходом. Так как компания отказывается предоставлять властям ключи от переписок, следовательно мессенджер подтверждает свою "защищенность" и "конфиденциальность". Роскомнадзор продолжит стоять на своем, Telegram тоже не пойдет на уступок – российские пользователи будут ограничены в доступе к мессенджеру, а иностранные граждане обратят большее внимание на "телегу".
Нужно помнить, что Дуров и Telegram уже давно работают в Великобритании, и к России имеют крайне опосредованное отношение. Вероятно, ставка сделана на то, чтобы пожертвовать российской аудиторией ради зарубежной. Впрочем, специалисты смогут обойти блокировку, если считают Telegram каким-то уникальным и незаменимым средством общения.
В качестве средств защиты от терроризма это лишь одна из целого комплекса мер. Организаторы терактов от такой блокировки в РФ не пострадают, зато рядовым исполнителям, этим "энтузиастам от джихада" в РФ отсутствие безопасной связи проблемы, скорее всего, создаст.
Обычные же россияне особо не расстроятся от потери Telegram – сейчас существует множество возможностей создать чат на базе крупных соцсетей, вроде "Одноклассники" или "Вконтакте". А если и этого недостаточно, можно подобрать под конкретные потребности любой из российских мессенджеров – благо, их десятки, и проблемы это не составит."
– резюмирует в своем сообщении для ФБА "Экономика сегодня" эксперт Александр Баранов.
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