Роскомнадзор подал в суд на Телеграм. Адвокаты прокомментировали иск

Иск подали из-за заявления ФСБ России.

Сегодня утром, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы на представителей Телеграм. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе госведомства. Мессенджер могут заблокировать на территории России.

Иск подали из-за заявления ФСБ России. Госведомство запросило ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге. Телеграм отказали в просьбе ФСБ. Тогда Роскомнадзор сообщил, что компания Telegram не выполняет "обязанности организатора распространения информации, установленные в законе "Об информации".

В "Интерфаксе" также сообщили, что ведомство подало еще один иск против Telegram. В этом документе говорится о том, что Телеграм не предоставил ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о двух исках, пока не уточняется.

Адвокаты Telegram уже прокомментировали это решение.

Telegram подготовит возражения на иск. <…> Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков.

Ранее писали, что 20 марта Роскомнадзор дал компании Telegram 15 дней на предоставление запрашиваемой информации. ФСБ сократила срок до 10 дней. В администрации мессенджера сказали, что передать информацию невозможно по техническим причинам.

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