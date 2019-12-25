Эксперт: Лукашенко в заблуждении по поводу ситуации с коронавирусом в его стране

Президента Белоруссии до сих пор возмущает закрытая с Россией граница.

Александр Лукашенко вновь прокомментировал решение российских властей закрыть границу с Беларусью. Лидер соседнего государства считает, что на тот момент и сейчас ситуация в его стране с заболевшими коронавирусом была лучше, чем в России.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что на момент закрытия границ людей с диагнозом COVID-19 в Белоруссии было в 8,36 раз больше, чем в России. Сейчас государства почти сравнялись, однако тестов в РФ на коронавирус проводится больше.

По мнению специалистов, либо Лукашенко не осведомлен о реальной статистике, либо "статистика делается столь неполной для того, чтобы подтвердить заблуждение Лукашенко".

Сегодня главы государств обсуждали создание Союзного государства.

Фото: president.gov.by