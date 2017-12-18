Эксперт: четвертый сезон "Твин Пикса" ждет успех

Эксперт прокомментировал Piter.tv шансы на востребованность четвертого сезона сериала "Твин Пикс".

Президент канала Showtime заявил о готовности студии сотрудничать с режиссером Дэвидом Линчем над четвертым сезоном сериала “Твин Пикс”. По мнению эксперта “Киноафиша.Инфо” Алексея Хромова, новый сезон должен стать успешным у аудитории.

Говоря о возможном будущем "Твин Пикс", нужно понимать, что Дэвид Линч уже в третьем сезоне снимал не столько продолжение классического сериала, а уж тем более не второго сезона — в работе над ним режиссер практически не принимал участия. Третий сезон “Твин Пикс” во многом компиляция других работ Линча: нетрудно найти в нём отсылки к “Малхолланд Драйв” или “Синему бархату”. Да и сама атмосфера, нелинейность и запутанность сюжета напоминают скорее поздние фильмы режиссера. Алексей Хромов

Также спикер отмечает, что ожидать продолжения нашумевшего проекта фанатам в ближайшее время не стоит.

За годы творчества Дэвид Линч уже не раз показывал, что чужд чисто коммерческих кинопродуктов, говорить о съёмках «по накатанной» не приходится. Так что всё зависит только от новых идей, которые режиссер захочет воплотить на экране. Плюс нужно время на разработку и съёмки. Так что, если зрители и увидят новый сезон “Твин Пикс”, то точно не в ближайшие год-два. Конечно, при условии, что Дэвид Линч не найдёт более интересный для себя проект. Алексей Хромов

Напомним, что третий сезон “Твин Пикса”, как и все проекты Линча, закончился неоднозначно. Поклонники сериала придумывают собственные варианты развития событий, а соавтор сценария Марк Фрост даже выпустил отдельную книгу, чтобы прояснить некоторые тайны сериала.