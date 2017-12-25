Судьбу четвертого сезона "Твин Пикс" решит Дэвид Линч

Продюсеры сериала "Твин Пикс" настаивают на съемках четвертого сезона.

Успех третьего сезона культового сериала "Твин Пикс" может продлить жизнь проекта еще на один сезон. Руководство канала Showtime задумалось о возможности съемок продолжения легендарной истории о приключениях агента ФБР Дейла Купера и жизни мрачного городка "Твин Пикс". Официальное подтверждение этой информации уже озвучил директор телеканала Дэвид Невис. По его словам, судьба четвертого сезона полностью зависит от позиции режиссера Дэвида Линча по данному вопросу. Именно он сможет решить: необходимы ли дальнейшие съемки, и когда конкретно они могут состояться.

"Я не знаю, когда он захочет вернуться. Но двери Showtime всегда открыты для Дэвида, будь то работа над "Твин Пикс" или другим проектом". Сам Дэвид Линч пока не высказывался на тему возможного продолжения телесериала.

Фото: кадр из сериала "Твин Пикс"