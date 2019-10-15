С марта в Москве стартует эксперимент по введению электронных паспортов

В планах проекта разработка и запуск инфраструктуры выпуска и выдачи электронных паспортов.

В Минкомсвязи рассказали, что с 1 марта 2020 года начнется эксперимент по введению электронных паспортов. Как сообщили в ведомства, электронные документы планируется вначале ввести на территории Москвы.

В планах проекта разработка и запуск инфраструктуры выпуска и выдачи электронных паспортов. Министерству предстоит оценить эффективность использования документа в электронном виде. В марте планируется выпуск мобильного приложения, связанного с "обычным" паспортом. 1 июля начнется выпуск первых электронных паспортов в виде носителя с чипом и их привязка к приложению.

Напомним, в электронном варианте планируют объединить несколько документов. В их числе СНИЛС и водительские права. Новый паспорт обеспечит доступ россиян ко всем госреестрам и госуслугам. Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей. Правительство планирует возместить затраты за счет госпошлины. Ранее Piter.TV сообщал, что 59% россиян не хотят менять паспорт на электронный.

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