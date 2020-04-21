Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о желании сыграть с Андреем Аршавиным

Он надеялся на то, что клуб оформит его трансфер летом 2008 года.

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал, что хотел видеть Андрея Аршавина в клубе после выступления сборной России на чемпионате Европы-2008.

Я много знал про Андрея Аршавина, так как он провел выдающийся Евро-2008. Особенно он был крут в игре против сборной Голландии. После того турнира я очень надеялся, что "Ливерпуль" сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду. Джейми Каррагер, экс-защитник "Ливерпуля"

После Евро-2008 одним из главных претендентов на трансфер Андрея Аршавина был другой английский клуб, "Тоттенхэм".

Напомним, Андрей Аршавин играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 года. В составе "канониров" (прозвище команды - прим.) он провел 145 матчей и забил 31 гол во всех турнирах.

Ранее Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о покере Андрея Аршавина в ворота "Ливерпуля".

Видео: YouTube / ArsenalVideosHD , N0NST0PKOP, Sky Sports Football