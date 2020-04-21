Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился воспоминаниями об игре Андрея Аршавина

Покер российского полузащитника повлиял на чемпионскую гонку АПЛ сезона 2008/09.

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился воспоминаниями об игре экс-полузащитника "Арсенала" Андрея Аршавина. В этот день, 21 апреля 2009 года российский футболист оформил покер в ворота "Ливерпуля". Матч закончился со счетом 4:4.

Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью. Аршавин был особенным. В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Альваро Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче. Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами.

Джейми Каррагер, экс-защитник "Ливерпуля"

По итогам сезона 2008/09 "Ливерпуль" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 86 очков. Победителем турнира стал "Манчестер Юнайтед" - 90 очков.

Напомним, Андрей Аршавин играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 года. В составе "канониров" (прозвище команды - прим.) он провел 145 матчей и забил 31 гол во всех турнирах.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ.

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