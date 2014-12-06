Экс-зампред правительства Алтайского края получила условный срок за превышение полномочий

В течение трех лет ей запрещено занимать определенные должности.

Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова осуждена на три года условно за превышение должностных полномочий. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Людмилу Рязанцеву.

По ее словам, Следственный комитет смог доказать, что Долгова приобрела своему знакомому лекарственное средство на сумму более 200 тысяч рублей за счет средств бюджета края. Также было выяснено, что в 2018 году она обеспечила одно из государственных предприятий товарами с ограниченным сроком годности. Ущерб составил около 107 тысяч рублей.

Долгова признала свою вину. На имущество женщины, общей стоимостью в пять с половиной миллионов рублей, был наложен арест. Кроме того, в течение трех лет Долговой запрещено занимать определенные должности.

Ранее суд отправил в колонию адвоката компании "Хренов и партнёры" за мошенничество.

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