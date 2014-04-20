Экс-замгоссекретаря США заявил, что Байден не подумал, назвав Путина убийцей

Интервью, вызвавшее широкий резонанс, Байден дал в марте телекомпании ABC. Глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Президент США Джо Байден "брякнул, не подумав", когда ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. Такое мнение на интернет-семинаре Аспеескмого института выразил бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав. Стивен Бигэн, бывший первый заместитель госсекретаря США

Также Бигэн отметил, что эти слова "были вложены в уста Байдена журналистом, который брал у него интервью".

Стивен Бигэн занимал пост первого заместителя руководителя внешнеполитического ведомства США при американском президенте Дональде Трампе.

Интервью, вызвавшее широкий резонанс, Байден дал в марте телекомпании ABC. Глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Глава МИД РФ Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными.

Видео: Youtube/The Aspen Institute