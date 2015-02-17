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Экс-тренер "Зенита" назвал фаворита Евро-2024
Сегодня, 14:42
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Экс-тренер "Зенита" назвал фаворита Евро-2024

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По мнению эксперта, пять-шесть команд имеют шансы на победу.

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт назвал фаворита чемпионата Европы по футболу-2024. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, пять-шесть команд имеют шансы на победу. Он подчеркнул, что больше всего шансов на успех у Германии и Испании. Также Рапопорт выделил среди фаворитов Францию и Португалию. Отметим, что Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.

Ранее мы сообщали, что Тикнизян возможно заменит Сергеева и Коваленко в "Зените".

Фото: gettyimages.com

Теги: борис рапопорт, евро-2024, прогноз, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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