Экс-тренер "Зенита" назвал фаворита Евро-2024

По мнению эксперта, пять-шесть команд имеют шансы на победу.

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт назвал фаворита чемпионата Европы по футболу-2024. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, пять-шесть команд имеют шансы на победу. Он подчеркнул, что больше всего шансов на успех у Германии и Испании. Также Рапопорт выделил среди фаворитов Францию и Португалию. Отметим, что Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.

Ранее мы сообщали, что Тикнизян возможно заменит Сергеева и Коваленко в "Зените".

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