Экс-супруга погибшего бойца ММА Писарева рассказала о спортсмене

Ирина Левченко сообщила о состоянии родителей погибшего спортсмена.

Бывшая супруга погибшего бойца в смешанном стиле, вступающего в рамках MMA, Александра Писарева рассказала о спортсмене. В интервью телеканалу "360" Ирина Левченко заметила, что родители погибшего пребывают в шоке от произошедшего. Сейчас бывшая жена помогает им в организации похорон. Она поддерживает родителей Писарева, так как совместно проживала с их сыном на протяжение 11 лет.

Отец в шоке, мать в трансе. Они готовятся к похоронам. <…> Как мне передали со слов медиков, что остановка дыхания. Все. А уж что привело к этому <…> подробностей не знаю. Ирина Левченко, экс-жена

Женщина добавила, что с самим Писаревым в последнее время практически не контактировала. Ранее журналисты из Telegram-канала "112" рассказали о том, что спортсмен скончался из-за отравления опиоидами. В больнице также оказалась его последняя жена. Она объяснила, что накануне они вместе с супругом употребляли вино и грибы. Александр Писарев умер во сне.

Карелин отказался считать MMA видом спорта.

Фото: Piter.tv