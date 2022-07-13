Экс-советник Трампа признался, что участвовал в подготовке госпереворотов в мире

Джон Болтон рассказал, что имел отношение к госпереворотам за пределами США.

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в мире. Соответствующее заявление Джон Болтон сделал в рамках интервью для американского телеканала CNN. Таким образом эксперт прокомментировал ситуацию со штурмом в Вашингтоне Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. В массовых протестах обвиняются сторонники Трампа.

Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь, а, знаете ли, в других места, хочу сказать, что это - изрядная работа…Он просто метался от одной идеи к другой. Джон Болтон, экс-советник президента США

Напомним, что в начале прошлого года сторонники республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса для того, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Во время акции правоохранительные органы застрелили одну из митингующих. Также власти страны зафиксировали смерти еще нескольких человек, которые квалифицируются на ЧП медицинского характера. Погиб также сотрудник полиции Капитолия.

В Белом доме назвали непродуктивными санкции Китая против чиновников администрации Трампа.

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