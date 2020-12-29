В Белом доме назвали непродуктивными санкции Китая против чиновников администрации Трампа

Ранее Пекин объявил о введении ограничений в отношении 28 американских чиновников.

В Белом доме назвали непродуктивными санкции Китая против чиновников администрации Дональда Трампа. Об этом журналистам Reuters сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Эмили Хорн. Чиновница напомнила, что Пекин решил ввести ограничения против 28 американских граждан из-за того, что они якобы нарушили суверенитет КНР.

Введение этих санкций в день инаугурации - это, судя по всему, попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями...Американцам, принадлежащим к обеим партиям, следует подвергнуть критике этот циничный шаг. Байден надеется на работу с лидерами обеих партий с тем, чтобы Америка была в состоянии переиграть Китай в соперничестве Эмили Хорн, официальный представитель Совета Национальной безопасности

Напомним, что в санкционный список Пекина попали члены администрации Дональда Трампа: государственный секретарь Майк Помпео, глава Нацсовета по торговле Питер Наварро, помощник по Нацбезопасности Роберт О"Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, бывший руководитель Минздрава Алекса Азер, экс-советник по Нацбезопасности Джо Болтон. Им запрещено въезжать на материковую часть Китая. Гонконга и Макао, вести дела внутри страны.

Байден намерен предоставить Сенату решать, как действовать в вопросе импичмента Трампа.

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