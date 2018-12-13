Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила клип о любви

Съемки клипа проходили в Риме.

Экс- солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила новый клип на песню "Мой". Певица опубликовала видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Клип "Мой" - трогательная романтическая история о запретной любви и о выборе своего счастья, ведь быть счастливым, по моему глубокому убеждению - это вопрос личного выбора написала она

Съемки клипа проходили в Риме. Во время ролика певица неоднократно меняет наряды и предстает перед зрителям в новом амплуа.

Фанаты не перестают в комментариях восхищаться роликом.

Напомним, что ранее фанаты "Ленинграда" говорили о том, что Шнуров прогнал Вокс из-за ее звездной болезни. Мол, после славы "Лабутенов" она стала ставить себя выше легендарного основателя группы. Впрочем, сам Сергей Шнуров не долго горевал. После он представил публике двойную замену Алисе Вокс. Речь идет о девушках Василисе и Флориде, которые будут исполнять все женские партии в песнях "Ленинграда".

Ранее Сергей Шнуров объявил о роспуске группы "Ленинград"

Видео:Алиса Вокс