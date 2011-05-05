Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова обвиняется в распространении фейков

Эту ночь ей придется провести в изоляторе временного содержания.

Бывшему редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. Теперь Овсянниковой может грозить уголовная ответственность. Ранее ее несколько раз штрафовали по статье о распространении фейков.

По информации адвоката, женщину поместили в изолятор временного содержания. При этом мера пресечения еще не избрана.

Напомним, утром у Марины Овсянниковой прошли обыски.

Фото: Telegram / Марина Овсянникова