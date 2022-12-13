Скотт Риттер счел западных руководителей идиотами и посмешищем.

Бывший американский специалист разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о том, что российский президент Владимир Путин сражается со всем коллективным Западом и все равно побеждает, успешно защищая национальные интересы своей страны. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире собственного YouTube-канала. Риттер назвал главу РФ очень яркой личностью, в европейских и американских политиков - идиотами и посмешищем. По версии Риттера, Путин удается играть в игру совершенно другого порядка.

Он несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер. <…> Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер напомнил, что российский президент принял на себя управление страну, которая "буквально лежала в руинах" Советского Союза, после чего превратил государство в мощную сверхдержаву. Он призвал граждан России гордиться своим лидером, так как он добился результата, несмотря на все внешние попытки помешать ему.

В США заявили о провале плана Белого дома по Украине.

Фото и видео: YouTube / Scott Ritter - Again