В Петербурге за коррупцию осудили экс-главу ОНК Владимира Матуса

Деятель собирался дать взятку чиновнику, чтобы обеспечить выход на свободу криминальному авторитету.

В Куйбышевский районный суд приговорил бывшего председателя ОНК по Петербургу Владимира Матуса виновным в даче взятки должностному лицу. Экс-руководитель Общественной наблюдательной комиссии получил наказание в виде четырех лет условного срока с таким же испытательным сроком. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов по региону.

Преступный инцидент произошел в 2016 году. Тогда к экс-главе ОНК пришел адвокат, предложивший за определенную плату помочь в ситуации с его клиентом. От чиновника потребовалось предложить взятку человеку, способному поспособствовать в переводе заключенного из тюрьмы строгого режима в специализированную больницу ФСИН. На эти нужды Матус хотел выделить 300 тысяч рублей из полученных денежных средств, а еще 400 тысяч оставить себе. Однако, дело не выгорело - начальник КУЗ МСЧ-78 ФСИН России Дамаданов отказался участвовать в коррупционном деле и обратился за помощью в ФСБ.

Отметим, что "защитить" от условий строгого режима нужно было осужденного на 11 лет авторитета из Новгорода - Тельмана Мхитаряна. Его планировали перевезти из колонии в Коми в межрайонную больницу имени гааза в Санкт-Петербурге. Преступник рассчитывал, что его признают смертельно больным и выпустят на свободу.

В результате заседания, подсудимый своей вины так и не признал.

А экстренные службы пытались "откреститься" от проблемы со змеями: диспетчер отказывался вызывать на место МЧС.

Фото: Piter.tv