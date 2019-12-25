Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал последние решения Владимира Путина

Он недоволен мизерными ценами, которые будут получать врачи.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об итогах совещания президента РФ Владимира Путина с губернаторами по противодействию эпидемии коронавируса.

"Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам. Когда услышал про надбавки врачам, подумал об одном: почему такие мизерные цены в такой богатейшей стране с миллиардерами? Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара - совсем другой", - сказал Мостовой в интервью порталу "Чемпионат.com".

Напомним, в рамках совещания Владимир Путин рассказал о мерах поддержки работников здравоохранения, которые работают с пациентами. На три месяца будет установлена федеральная выплата специалистам, которые работают с больными СOVID-19. Врачам ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч в месяц, фельдшерам и медсестрам - по 50 тысяч, младшему медперсоналу - по 25 тысяч.

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Фото: soccer.ru