Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель поделился воспоминаниями о Петербурге

Бельгиец выложил фотографию с кубком чемпионов России в Instagram.

Полузащитник "Боруссии Дортмунд" и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель поделился воспоминанием о карьере в "Зените". Игрок выложил в своем Instagram-аккаунте фото, на котором он держит в руках кубок чемпионов России, завоеванный клубом в сезоне 2014/15.

"Ничего кроме удивительных воспоминаний моего времени в "Зените". Клуб и город, который я держу очень близко к сердцу", - написал Витсель.

Напомним, Аксель Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России и обладателем кубка страны. На его счету 180 матчей и 22 гола.

Ранее нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что думает о возвращении в Аргентину.

Фото: Instagram / @axelwitsel28