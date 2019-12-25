Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Это случилось после того, как армейцы завоевали Кубок УЕФА.

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о чествовании клуба после победы в финале Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы) в сезоне 2004/05. Через три дня после финала у армейцев была встреча с президентом России Владимиром Путиным

Все игроки команды подписали мяч и вручили его Путину. Затем Вагнер Лав (экс-нападающий ЦСКА - прим.) забрал мяч из рук Путина и начал чеканить его так, чтобы президент повторял за ним. Многие испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Путин хорошо воспринял эту затею, и у нашей делегации ушло напряжение. Даниэль Карвальо, экс-полузащитник ЦСКА

Напомним, Даниэль Карвальо играл за ЦСКА с 2004 по 2009 года. В составе армейцев бразильский футболист двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов раскритиковал власти России.

Фото: pfc-cska.com