Экс-полицейских в Бурятии осудили за пытки подростка

Они применили к юноше недозволенные методы дознания.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил к тюремным срокам троих бывших полицейских за издевательства над подростком. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия.

По данным следствия, в июле прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего юношу. В служебном кабинете они применили к подростку в ходе допроса недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения. По данным агентства "Тайга.инфо" полицейские разорвали задержанному прямую кишку.

Экс-полицейским назначены наказания в виде девяти лет и шести месяцев, девяти лет и пяти лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и общего режимов. Кроме того, осужденных лишили права занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки. Приговор не вступил в законную силу.

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