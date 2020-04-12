Вора в законе Толика Ногинского задержали с героином

Операция прошла в Минеральных Водах.

Вора в законе Толика Ногинского (Талеха Даглиева) задержали с героином. Об этом рассказали журналисты информационного агентства "Прайм Крайм". По данным источника, правоохранительные органы поймали подозреваемого на территории Минеральных вод в Ставропольском крае.

В настоящее время 37-летнего криминального авторитета подозревают по части 2 статьи 228 УК РФ (а за незаконное хранение запрещенных веществ в крупном размере). Во время допроса с оперативниками мужчина рассказал, что прибыл в город на лечение. В качестве вопроса о причастности к воровским кругам заметил, что "далек от них".

В ИА "Прайм Крайм" считают, что Даглиева короновали в преступном сообществе в сентябре 2014 года. Церемония проводилась при участии воров в законе Андрея Торкунова (Турок), Надира Салифова (Лоту Гули), Олега Пирогова (Циркач). Ранее Ногинский был дважды судим. В первый раз он получил условный срок в 2015 году за нелегальное хранение оружия, второй — в 2017 году. Он получил наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима за наркотики.

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Фото: стоп-кадр из видео YouTube / ПРАЙМ КРАЙМ

Видео: YouTube / Евгений Ковалёв