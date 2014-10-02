Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о времени, проведенном в тюрьме

Его обвинили в подделке документов.

Бывший форвард сборной Бразилии по футболу Роналдиньо в интервью порталу Goal.com рассказал об аресте в Парагвае. Он и его брат, Роберто Асис, были обвинены в том, что оба использовали поддельные документы для въезда в страну.

То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом. С самого начала мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться. Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию. Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своей игрой. Но, несмотря на арест, я не чувствовал недоброжелательности в свой адрес. Очень благодарен всем парагвайцам за теплоту и уважение с первого дня моего приезда. Роналдиньо, экс-нападающий сборной Бразилии

Отметим, что свое 40-летие бывший футболист также отметил в тюрьме. Всего бразилец провел 30 дней в заключении, после чего был переведен под домашний арест.

Напомним, Роналдиньо сыграл за восемь клубов в своей карьере: "Гремио", "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.

Ранее стало известно, кого Жозе Моуриньо считает лучшим футболистом за всю историю. Этот игрок выступал вместе с Роналдиньо за национальную команду.

Видео: YouTube / Unisport