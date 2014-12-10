Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли у него почти 100 граммов криминального товара.

Жителю Уссурийска назначили почти 10 лет лишения свободы за разбой и попытку сбыта героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, инцидент произошел в конце 2022 года. Отмечается, что 21-летний злоумышленник в ходе конфликта с посетителе бара избил потерпевшего и забрал у него телефон. Он также избил приятеля пострадавшего и забрал второй телефон.

Позже стало известно, что фигурант занимался наркоторговлей, получив от куратора крупную партию запрещенного вещества для дальнейшего сбыта через тайники. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли у него почти 100 граммов криминального товара. Решением суда ему назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске ликвидировали крупный канал поставки наркотиков.

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