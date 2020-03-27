Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался на тему коронавируса

Он не хочет верить, что это затянется надолго.

Бывший форвард "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

"Здоровье и безопасность людей должны быть на первом месте. Мне неприятно, что тема приняла такие масштабы. Поначалу казалось, что нас это не коснется. Но на моем веку такого еще не было, чтобы все важные спортивные события в мире отменялись. Не хочу верить в то, что это затянется надолго. Как я себя пытаюсь обезопасить? В поездах и торговых центрах надеваю маску. Часто мою руки. Коронавирус - серьезная тема. У нас тоже заражаются люди каждый день. Сейчас везде плохая обстановка. И не нужно делать вид, что ничего не происходит", - сказал Кержаков в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса сезон в Российской премьер-лиге был (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля. В этот день должно состояться собрание клубов, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении турнира. Президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант продолжить сезон в мае.

Ранее бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов выступил с предложением провести следующий сезон чемпионата России в один круг.

Видео: YouTube / FIFA TV