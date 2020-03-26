Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов предложил провести следующий сезон РПЛ в один круг

По его мнению, в таком случае можно будет доиграть нынешний чемпионат Росссии.

Бывший полузащитник "Зенита", ныне - главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о том, в каком формате должен пройти новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

"А что, если следующий чемпионат России сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием. Тогда будет время доиграть и нынешний сезон. Если удастся победить эту гадость (коронавирус - прим.), разумеется", - написал Радимов в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Руководство РПЛ рассматривает вариант продолжить сезон в мае.

Ранее стало известно, что европейские футбольные лиги планируют завершить нынешний сезон 30 июня.

Видео: YouTube / Официальный канал ФК Химки, Zenit Football Club