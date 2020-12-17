В Петербурге по делу о краже арестовали экс-начальника финансового отдела ГСУ СК

Мужчина совершал хищение денежных средств из вещдоков.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего начальника финансово-экономического отдела Главного следственного управления СК РФ Дмитрия Ковальчука. Его подозревают в краже денежных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 4 июня 2013 года по 11 января 2021 года Ковальчук, используя свое служебное положение, тайно похищал денежные средства, признанные вещественными доказательствами.

Мужчину заключили под стражу 19 марта, однако ранее о его задержании не сообщалось. Защита просила для него домашний арест. Его оставили под стражей до 17 мая.

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Фото: Piter.TV