В Петербурге за взятки осудили экс-декана университета гражданской авиации

Суд назначил наказание в виде лишение свободы сроком на 5 лет условно.

В пятницу, 2 апреля, петербургский суд огласил решение по делу декана заочного факультета университета гражданской авиации, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчину признали виновным в получении взяток. Установлено, что с февраля 2017 по сентябрь 2018 декан брал взятки с тех, кто хочет поступить на его факультет. Абитуриенты платили от 50 до 85 тысяч рублей. За эти деньги студенты получали готовые ответы к экзаменам.

Взятку декан делили с преподавателем цикловой комиссии, который помогал ему устраивать на факультет "нужных" абитуриентов. Таким образом устроили 28 студентов.

Декану назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, штраф в размере 200 тысяч рублей. Мужчину также лишили возможности преподавать на ближайшие два года.

Ранее мы писали, что преподавателем цикловой комиссии, который помогал ему устраивать на факультет "нужных" абитуриентов.

Фото: Piter.TV