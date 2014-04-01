В Петербурге за взятки осудили экс-декана университета гражданской авиации

В пятницу, 2 апреля, петербургский суд огласил решение по делу декана заочного факультета университета гражданской авиации, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Мужчину признали виновным в получении взяток. Установлено, что с февраля 2017 по сентябрь 2018 декан брал взятки с тех, кто хочет поступить на его факультет. Абитуриенты платили от 50 до 85 тысяч рублей. За эти деньги студенты получали готовые ответы к экзаменам.
Взятку декан делили с преподавателем цикловой комиссии, который помогал ему устраивать на факультет "нужных" абитуриентов. Таким образом устроили 28 студентов.
Декану назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, штраф в размере 200 тысяч рублей. Мужчину также лишили возможности преподавать на ближайшие два года.
Ранее мы писали, что преподавателем цикловой комиссии, который помогал ему устраивать на факультет "нужных" абитуриентов.
Фото: Piter.TV
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