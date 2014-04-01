Петербургский суд запретил более 10 ссылок с аниме

В пятницу, 2 апреля, петербургский суд ограничил доступ к ряду сайтов с аниме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Еще раз запретили сайты, где были размещены "Тетрадь смерти" и "Токийский гуль". Также под запрет попали "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка" и "Аки Сора". Так, к распространению на территории России запретили информацию по 14 ссылкам, часть из которых уже недоступна.
В списке также оказались "Эльфийская песнь", "Класс убийц", "Инуясики" и ряд других.
Ранее мы писали, что Netflix выпустил аниме-сериал "DOTA: Кровь дракона".
Фото: Piter.TV
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