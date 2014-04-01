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Петербургский суд запретил более 10 ссылок с аниме
Сегодня, 16:35
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smirenny

Петербургский суд запретил более 10 ссылок с аниме

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Под запрет в очередной раз попали "Тетрадь смерти" и "Токийский гуль".

В пятницу, 2 апреля, петербургский суд ограничил доступ к ряду сайтов с аниме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Еще раз запретили сайты, где были размещены "Тетрадь смерти" и "Токийский гуль". Также под запрет попали "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка" и "Аки Сора". Так, к распространению на территории России запретили информацию по 14 ссылкам, часть из которых уже недоступна. 

В списке также оказались "Эльфийская песнь", "Класс убийц", "Инуясики" и ряд других.

Ранее мы писали, что Netflix выпустил аниме-сериал "DOTA: Кровь дракона".

Фото: Piter.TV

Теги: аниме, суд запретил аниме
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Семёнов Зинон
Сегодня 17:23

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все  анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

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