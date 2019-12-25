Экс-главу Циолковского арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Сергей Левицкий будет под стражей два месяца.

Экс-главу города Циолковского арестовали по уголовному делу. Об этом заявили представители Благовещенского городского суда. В ТАСС уточнили, что мера пресечения выбрана в отношении Сергея Левицкого. Его отправили под стражу на два месяца. Мужчина подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Днем 7 апреля Левицкий в собственном аккаунте в Instagram записал пост с видеообращением, в котором бывший руководитель города рассказал, что его подозревают в коррупционной деятельности. В частности, следствие полагает, что на его счет поступили деньги, которые принимаются за взятку.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. пресс-служба Благовещенского городского суда

Напомним, что максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Следственные органы считают, что в 2018 году чиновник дал указание подготовить документацию для проведения аукциона по созданию снежного городка для конкретного подрядчика. Поставщику администрация города пересичлила около 2,9 млн рублей, но фактическая стоимость проведннных работ была ниже.

В Петербурге возбудили уголовное дело против личного водителя главы УГИБДД.

Фото: Instagram/sv_levickiy