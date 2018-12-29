Экс-главе управления Комстроя Петербурга продлили арест до весны 

Евгения Николаенко подозревают в мошенничестве.

В понедельник, 14 января, стало известно, что экс-главе управления Комстроя Петербурга и бывшему главе Комитета по строительству Ленинградской области продлили арест до весны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов города.

Напомним, что Евгения Николаенко и Валерия Жданова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве социальных объектов для детей на территории Северной столицы.

По версии следствия, Комитет по строительству Петербурга подписал контракт на строительство социальных учреждений для детей с коммерческой структурой. Далее Жданов приказал сотрудников юридического управления не проверять представленные банковские гарантии подрядчика на предмет их подлинности..

Правоохранители подозревают, что бывший глава Комитета по строительству Ленинградской области похитил около 47 млн 521 тыс. рублей из бюджета.

Подсудимые останутся под домашним арестом до 8 апреля 2019 года.

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