Экс-глава российского города Александров погиб в ДТП

ТГ-канал 112: погиб Геннадий Симин.

Бывший глава российского города погиб в ДТП утром 27 декабря. Соответствующей информацией с журналистами поделились авторы Telegram-канала 112. Они уточнили, что говорят о Геннадий Симине, который ранее руководил администрацией Александрова, расположенной во Владимирской области. В ГИБДД уточнили, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе произошла смертельная авария, участниками которой стали два транспортных средства. В одной из машин находился 49-летний экс-мэр. Он скончался на месте. Также пострадал таксист, который позже был госпитализирован.

Напомним, что в 2010 году мэр российского города Геннадий Симин был задержан по статье за крупное мошенничество. Следствие длилось на протяжении трех лет, а в 2014 году суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото и видео: Telegram / 112