В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками

Пострадали двое детей, они доставлены в больницу.

В Краснодаре водитель на BMW сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пожилую женщину с тремя детьми. Об этом журналистам рассказали представители регионального правоохранительного ведомства (ГИБДД по Краснодарскому краю). В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. В социальных сетях распространилось видео с моментом наезда автомобиля на четверых граждан, которые переходили проезжу. часть по "зебре". Неожиданно справа от них появилось транспортное средство, которое столкнулось с людьми. Одному мальчику удалось избежать удара о машину. По данным полиции, подозреваемому в наезде на пешеходов водителю 31 год.

В результате ДТП пострадали пешеходы (девочка, 3 года, сочетанные травмы и мальчик, 6 лет, перелом правой кисти), находились в сопровождении бабушки. Детей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка. пресс-служба ГИБДД по региону

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Фото и видео: Telegram / SHOT