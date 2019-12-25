Экс-глава администрации Читы получил 12 лет колонии

Он получал взятки в виде ремонтных работ.

Забайкальский краевой суд приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима экс-главу администрации Читы Олега Кузнецова сроком на 12 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Сообщается, что Кузнецов был задержан зимой 2020 года. Ему вменили получение взятки от предпринимателя в виде безвозмездно выполненных работ по благоустройству территории частного дома жены экс-чиновника. Кроме того, данное лицо восстановило после пожара жилище сожительницы Кузнецова. Сумма взяток в денежном эквиваленте составила десять миллионов рублей.

Сам предприниматель сообщил о даче взятки и был освобожден от уголовной ответственности. Кузнецов же получил 12 лет колонии строгого режима.

Ранее в Московской области арестовали заместителя начальника отдела Федеральной службы безопасности по Клинскому району Подмосковья Максима Катина. Его подозревают в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей.

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