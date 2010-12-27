Экс-глава "Питер констракшн" вне очереди получил браслет на ногу

Ранее Поздняков находился под домашним арестом почти 2 месяцев и единственные ограничением было - время дневных прогулок не более двух часов.

Экс-гендиректор "Питер констракшн" Тимофей Поздняков находится под домашним арестом после того, как он проводил двойные продажи квартир в ЖК "Охта Модерн". Теперь от ФСИН он получил электронный браслет на ногу и "потерял" загранпаспорт с действующей шенгенской визой. Об этом сообщает "Фонтанка".

Поздняков находился под домашним арестом почти 2 месяцев и единственные ограничением было - время дневных прогулок не более двух часов. В августе обвиняемого освободили от ношения электронного браслета. Мягкие условия содержания Позднякова под стражей не устроили Городской суд, который вернул дело на повторное рассмотрение. В сентябре Выборгский районный суд снова заключил Позднякова под домашний арест. На заключении под стражей настаивало следствие и потерпевшие по делу.

ЖК "Охта Модерн" на Большеохтинском проспекте – один из самых старых долгостроев Петербурга. Комплекс в 2003 году начала возводить компания "ИВИ-93". Застройщик обанкротился, не завершив проект.

Ранее подполковнику СК на транспорте Роману Русанову продлили арест до ноября.

Фото: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ/ВК