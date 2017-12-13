В Петербурге ЖК "Охта-Модерн" будет передан ЛСР уже в марте

Петербургский ЖК "Охта-Модерн" передадут компании ЛСР.

В Петербурге группа компаний "ЛСР-Недвижимость" и комитет по строительству Смольного подпишут договор в конце февраля о проведении предварительной строительной экспертизы на участке ЖК "На Охте". Отмечается, что экспертиза займет 2 месяца, а после ее проведения компания должна подписать полноценный договор.

Руководитель аппарата вице-губернатора Игоря Албина Алексей Золотов заявил, что выбор пал на компанию ЛСР по просьбе правительства Северной столицы. Власти считают, что организация справится с работой, которую проделают качественно и в установленный срок. Напомним, что планируются строительно-монтажные работы.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный разрешил ЛСР достраивать ЖК "Охта Модерн".