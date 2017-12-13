Смольный разрешил ЛСР достраивать ЖК "Охта Модерн"

Жилой комплекс "Охта Модерн" наконец-то будет достроен.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило нового подрядчика “Охта Модерн”. Достройку жилого комплекса передадут компании “ЛСР-Недвижимость”. Договоренность со Смольный была достигнута днем 15 февраля. Об условиях контракта подробнее не разглашается. Однако, информацию о сделке подтвердил Комитет по строительству.

На следующей неделе и.о. главы ведомства Евгений Барановский обсудит с чиновниками вопросы по срокам возведения объекта, проведению монтажных работ и порядок обследования ЖК.

Напомним, что строительство ведется в течение 12 лет. В 2005 году “Охта Модерн” должны были передать собственникам квартир в эксплуатацию. Компания-подрядчик обанкротилась, после чего ее место заняла фирма “Питер Констракшн”. Бонусом к достройке зданий город предложит отдать два выгодных земельных участка под строительство. Однако, организация также не выдержала конкуренции. Сейчас проводится процесс признания ее банкротом.

На ситуации пытались разжиться нечестные граждане. В марте 2017 года за продажу жилплощади по второму кругу был арестован предприниматель Евгений Кривцев. Следствие подозревает его в связи с “Питер констракшн”.

