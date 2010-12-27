Подполковнику СК на транспорте Роману Русанову продлили арест до ноября

Еще два месяца фигурант дела о взятке проведет под стражей.

Подполковник петербургского Следственного комитета на транспорте Роман Русаков продолжит находиться под стражей. Должностному лицу продлили срок ареста, назначенного в связи с уголовным делом о взяточничестве. Такое решение днем 3 сентября вынес Петроградский районный суд. Фигурант расследования пробудет в изоляторе до четвертого ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Напомним, что Русакову вменяют незаконное получение пяти миллионов рублей. Денежные средства представитель надзорного ведомства получил за помощь одному из преступников, который находился под арестом. Петербуржцу так и не удалось освободить своего "подопечного": Мушег Товмасян также продолжает сидеть в СИЗО.

Отметим, что сам подсудимый не признает вину, а также считает постановление суда о продлении меры пресечения необоснованной. Русаков просил перевести его под домашний арест в связи с изъятием у него заграничного паспорта и денежных средств.

Напомним, что у клуба "Цоколь" на Лиговском анонимные расстреляли стекла и зажгли дымовые шашки.

Фото: Piter.tv