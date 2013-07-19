Экс-глава МИД Украины призвал "не расслабляться" после послания Путина Федеральному собранию

Он считает, что Украине требуется внешняя и внутренняя поддержка.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей Украины "не расслабляться" после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Климкин представил ряд выводов, которые он сделал по итогам послания Путина Федеральному собранию, которое состоялось накануне. Согласно им, Украине потребуется помощь других государств, а также потребуется внутренняя подготовка.

Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне. Павел Климкин в Twitter

Напомним, 21 апреля Владимир Путин вступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства отметил недружественное отношение некоторых стран в отношении России и заявил, что РФ будет отвечать на неприемлемое поведение других государств.

Ранее Путин призвал обеспечить устойчивую политическую систему в России.

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