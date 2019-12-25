Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет в Петербург

Также бывший министр подчеркнула, что СПбГУ оказывает ей помощь в оформлении документов, которые нужны для исследовательской работы.

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о желании переехать в Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), который она возглавляет. Такое заявление она сделала в разговоре с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кнайсль рассказала, что она является сооснователем и руководителем центра G.O.R.K.I. Из-за большого объема работы и необходимости на регулярной основе удалять ей много внимания, она решила переехать в Петербург.

Также бывший министр подчеркнула, что СПбГУ оказывает ей необходимую помощь в оформлении документов, которые нужны для исследовательской работы. G.O.R.K.I. занимается вопросами энергетики, миграции и новых альянсов, а также арабским и исламским миром.

Ранее Кнайсль рассказала, что для нее рязанская деревня лучше Мальдив.

Фото: Piter.tv