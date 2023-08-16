Австрийка рассказала, что после ПМЭФ сняла домик в российской деревне.

Бывшая глава австрийского министерства по иностранным делам (с 2017 по 2018 года) Карин Кнайсль в беседе с журналистами информационного агентства ТАСС рассказала на русском языке о том, что для нее рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы. Об этом иностранка сообщила прессе на полях XI Московской конференции по безопасности. Она пояснила, что на протяжении нескольких недель живет на территории Рязанской области, куда приехала после Петербургского международного экономического форума.

Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Бывший дипломат пояснила, что что не проживает в Петрушово постоянно, но арендовала в этом российском регионе жеревенский домик.

Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта.

Фото и видео: Карина Горшкова / ТАСС