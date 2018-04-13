Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта

Карин Кнайсль рассказала о том, что начала читать "Войну и мир".

Бывший австрийский министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью журналистам "РИА Новости" на полях Петербургского международного экономического форума о том, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает книгу "Война и мир", написанную Львом Толстым.

Я бы никогда не стала получать российское гражданство так, как это делают некоторые люди. Они так поступают, чтобы платить меньше налогов. Я плачу налоги за определенный доход, который получаю в России, но как иностранный гражданин, я плачу определенный процент, и это нормально. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Иностранка пояснила, что жля нее история с гражданством другой страны не просто о втором паспорте или про налоги. Она считает, что нельзя быть гражданином двух стран, так как "это тяжело". Карин Кнайсль полагает, что сначала длжна хорошо вучить русский язык. сейчас она только начала читать "Войну и мир".

Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости