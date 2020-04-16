Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк побил рекорд Криштиану Роналду

Он превзошел португальца в фитнес-челлендже.

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк принял участие в фитнес-челлендже форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Португальский игрок предложил всем спортсменам побить его рекорд по количеству повторений упражнения на мышцы пресса и кора - 142 раза. Twitter-аккаунт "Урала" опубликовал видео, в котором Погребняк побил рекорд Роналду, сделав 143 повторения.

Напомним, Павел Погребняк выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Погребняк сыграл за клуб 90 матчей и забил 39 голов.

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Видео: Twitter / @FCURAL