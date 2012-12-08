Экс-форвард "Ливерпуля" Фирмино стал игроком саудовского "Аль-Ахли"

Он стал одноклубником бывшего вратаря "Челси" Эдуара Менди.

Бразильский форвард Роберто Фирмино перешел в "Аль-Ахли". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба из Саудовской Аравии.

31-летний игрок подписал контракт до конца июня 2026 года. Он стал одноклубником бывшего вратаря "Челси" Эдуара Менди, который пришел в "Аль-Ахли" на прошлой неделе.

Роберто Фирмино выступал за "Ливерпуль" с 2015 года. В составе "мерсисайдцев" нападающий стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. На его счету 362 матча во всех турнирах и 111 голов.

Ранее "Аль-Иттихад" объявил о переходе Н"Голо Канте.

Видео: YouTube / النادي الأهلي السعودي