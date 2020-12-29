Экс-директор "Метростроя" Сергей Харлашкин вошел в совет директоров компании

Также в состав вошли представители нескольких городских комитетов и ГУП "Петербургский метрополитен".

На повторном заседании акционеров "Метростроя", которое состоялось 22 января, избрали новый состав совета директоров. В числе прочих теперь в нем значится экс-директор компании и бывший председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Об этом сообщила пресс-служба "Метростроя".

Городу принадлежат 46% акций компании, поэтому в обновленный совет директоров также попали представители городских комитетов и ГУП "Петербургский метрополитен". В ближайшие дни члены совета директоров сформируют повестку дня и соберутся на первое заседание. Одним из главных вопросов для обсуждения станет выбор временно исполняющего обязанности директора "Метростроя". Сейчас компания, находящаяся на грани банкротства, фактически работает без руководителя.

Ранее мы писали, что новым гендиректором РНБ назначен Владимир Гронский.

Фото: Facebook / Сергей Харлашкин