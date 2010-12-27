Бывший арендатор ДЛТ задолжал ГУП "ТЭК" более 200 тысяч рублей

Компанию признали банкротом в 2017 году.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал заявления ГУП "ТЭК СПб" о привлечении торговой фирмы "Дом ленинградской торговли" ("ТФ "ДЛТ") к субсидиарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе "ТЭКа".

Арбитраж выяснил, что гендиректор фирмы Александр Николаев отчуждил несколько нежилых помещений стоимостью миллиард рублей и площадью почти 11 тысяч квадратных метров в шести районах города. После этого коммерческие площади передали третьим лицам. Суд признал, что Николаев хотел причинить имущественный вред кредиторам, намереваясь вывести активы из состава имущества организации-должника. Решение суда вступило в силу, размер субсидий определят после расчетов с кредиторами.

ЗАО "ТФ "ДЛТ" было признано банкротом осенью 2017 года. Долг компании перед ГУП "ТЭК" за теплоэнергию в здании помещения на Ветеранов, д. 143, сотавил 223 тысячи рублей.

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Фото: Piter.TV